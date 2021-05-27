В Мурманске расширяют КП-2 "Снежинка"

Вопрос о расширении КП-2 подняли на заседании Совета депутатов Мурманска. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

КП-2 "Снежинка" - одно из самых любимых мест отдыха у жителей Мурманска. Причем в любое время года: зимой здесь часто бегают на лыжах, летом приходят на пробежки, прогулки и даже шашлыки. Хотя объект все-таки спортивный - он принадлежит городскому спортивному центру "Авангард".

Мурманчане хотели бы, чтобы "Снежинка" изменилась, стала более наполненной по инфраструктуре. Вопрос о расширении КП-2 подняли на заседании Совета депутатов Мурманска.

- Сейчас готовится перечень конкретных мероприятий, до 15 июня должна быть готова смета расходов по расширению, - сообщил глава администрации Евгений Никора.

Он добавил, что над проектом будут работать профессионалы.

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