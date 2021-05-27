Число умерших от коронавируса в Мурманске на 27 мая 2021 года - 1209 человек

Выздоровели 48 123 человека, а на лечении с COVID-19 остаются 1848 пациентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 27 мая 2021 года составило 1209 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от коронавируса умерли еще 4 человека. Это максимальный показатель за последние три недели.

Всего в Мурманской области коронавирус с марта 2020 года подхватили 51 180 человек, 43 новых случаев выявили за последние сутки.

Лидером по числу заболевших остается Мурманск (+16, всего 25 463), следом идет Североморск (+5, всего 4724). Тройку замыкает Кандалакшский район (+4, всего 3488).

Выздоровели 48 123 человека, а на лечении с COVID-19 остаются 1848 пациентов.

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