В Заполярном на автостанции вспыхнул автобус

Причина пожара устанавливается. Фото: vk.com/murmanskgroup

В Заполярном произошел пожар на автостанции - загорелся автобус. К счастью, людей в нем не оказалось. На месте происшествия работали спасатели.

- Автобус был неэксплуатируемый, выгорел полностью. Возгорание произошло в 11.27, потушили в 11.36. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - уточнил "КП-Мурманск" заместитель начальника пресс-службы МЧС по Мурманской области Михаил Бурков.

Напомним: из-за пожара в руднике в Кировске на поверхность вывели 213 человек. Угрозы для жизни людей нет.

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