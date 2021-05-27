В Мурманской области ищут семейную пару должников

Тех, кто знает местонахождение должников, просят обратиться в УФССП. Фото: УФССП по МО

Судебные приставы Мурманска, Кольского района и ЗАТО Североморск ищут семейную пару должников. Уроженец Ростовской области Сергей Живолуп, 1977 года рождения, и уроженка Иваново Алена Живолуп, 1985 года рождения, разыскиваются из-за долга неимущественного характера. Напомним: их не могут найти еще с прошлого года.

Как ранее сообщали судебные приставы, оба должника жили в Мурманске. Вероятно, у них есть родственники в Апатитах.

- При наличии информации о местонахождении разыскиваемых просим незамедлительно сообщить по телефону: 8 (8152) 40-22-72 или в дежурную часть Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области: 8 (8152) 42-08-55, - отметили в пресс-службе УФССП по Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области ищут свидетелей смертельного ДТП в районе Трех ручьев. Водитель Kia Rio сбил двух дорожных рабочих, один из которых погиб (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru