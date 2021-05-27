Житель Мурманска не вернул найденный кошелек и попал под уголовную ответственность

Полицейские опросили всех возможно причастных к событию с помощью специальных мероприятий установили подозреваемого. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мурманчанка обратилась в полицию с заявлением о краже. Оказывается, накануне вечером она в кафе выронила кошелек. Вернувшись через какое-то время, она кошелек не нашла и очень расстроилась: там была сумма в 39 тысяч рублей.

Полицейские опросили всех возможно причастных к событию с помощью специальных мероприятий установили подозреваемого.

- Чужую вещь подобрал один из клиентов кафе. Им оказался ранее несудимый 20-летний житель областного центра, который не предпринял меры, чтобы вернуть потерянное имущество законному владельцу. Похищенные денежные средства молодой человек успел потратить на личные нужды, - сообщила пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ - кража, которая предусматривает максимальное наказание лишение свободы до пяти лет. Мурманчанину назначили меру пресечения - подписку о невыезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница Мурманска оформила кредит для злоумышленника и перевела деньги в США. Мошенники запугали женщину утечкой базы данных банка (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru