10 детей-сирот из Мурманска остались без жилья

рокурор округа внес представление главе администрации Мурманска.
Фото: Александр ГЛУЗ
Прокуратура Первомайского округа Мурманска выявила нарушения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ребят оставили без квартир.
- Установлено, что вопреки требованиям законодательства в сфере социальной поддержки 10 детей-сирот не обеспечили жильем, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.
Для устранения нарушений прокурор округа внес представление главе администрации Мурманска.
Рассмотрение акта прокурорского реагирования и фактическое устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.
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