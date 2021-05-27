10 детей-сирот из Мурманска остались без жилья

рокурор округа внес представление главе администрации Мурманска. Фото: Александр ГЛУЗ

Прокуратура Первомайского округа Мурманска выявила нарушения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ребят оставили без квартир.

- Установлено, что вопреки требованиям законодательства в сфере социальной поддержки 10 детей-сирот не обеспечили жильем, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Для устранения нарушений прокурор округа внес представление главе администрации Мурманска.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования и фактическое устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.

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