Совет депутатов отложил рассмотрение выхода Мурманска из Совета муниципальных образований Мурманской области

Совет депутатов снял с повестки встретивший критику вопрос. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На 25-м заседании Совета депутатов Мурманска 27 мая парламентарии должны были рассмотреть вопрос о выходе столицы Заполярья из Совета муниципальных образований Мурманской области.

Однако во время утверждения повести заседания эту тему из нее исключили.

- Такое решение [выход] не должно приниматься поспешно. И тем более неправильно это делать перед Днем рождения Мурманской области. Спасибо за мудрость в этом вопросе, - обратился глава администрации Мурманска Евгений Никора к главе города и председателю горсовета Андрею Сысоеву.

Тот в свою очередь сделал уточнение.

- Мы не исключаем этот вопрос, а снимаем с повестки дня. Решение комиссии позволяет вернуться к нему в любой момент, когда захотим, - отметил Андрей Сысоев.

Напомним: председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области» Максим Пухов написал открытое письмо с просьбой сохранить членство Мурманска.

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