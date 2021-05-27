В Североморске мужчина задолжал бывшей супруге 2 миллиона рублей

Управление судебных приставов сообщает, что должник погасил задолженность в считанные часы после ареста автомобиля в полном объеме. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Североморске после развода пары суд присудил мужчине выплатить бывшей жене два миллиона рублей, как результат раздела совместно нажитого имущества. Только северянин расставаться с деньгами не спешил.

Судебные приставы нашли у должника банковские счета, на которых не было денег, и автомобиль Toyota Land Cruiser.

- Судебным приставом наложен арест на транспортное средство. Внедорожник оставлен мужчине на ответственное хранение с запретом пользования и распоряжения имуществом, - сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области.

Также ему предложили погасить задолженность в течение 10 дней, иначе автомобиль будет продан с торгов, а ещё ему придется заплатить исполнительный сбор в размере 150 тысяч рублей. Управление судебных приставов сообщает, что должник погасил задолженность в считанные часы после ареста автомобиля в полном объеме.

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