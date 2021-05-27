Выпускной экзамен по русскому языку в Мурманской области прошел без нарушений

Всего на ГВЭ зарегистрированы 99 человек. Фото: правительство МО

25 мая одинадцатиклассники Мурманской области сдали государственный выпускной экзамен (ГВЭ). Как сообщили в региональном министерстве образования и науки, обошлось без нарушений и сбоев.

Работало 14 пунктов проведения экзамена, из них один – на дому, 3 – в УФСИН. В аудиториях велось видеонаблюдение в режиме онлайн, присутствовали общественные наблюдатели, представители минобрнауки. На всех пунктах дежурили медики и сотрудники полиции. Экзамен прошел с соблюдением мер эпидемиологической безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором.

- Особенность 2021 года – возможность пройти государственную итоговую аттестацию (ГИА) в форме ГВЭ не только инвалидам и обучающимся, находящимся в местах лишения свободы, но и выпускникам, не планирующим поступать в вуз. Всего на ГВЭ зарегистрированы 99 человек, из них 62 – выпускники текущего года, – отметила Ольга Дзюба, министр образования и науки Мурманской области.

Следующий экзамен в формате ГВЭ будет по математике – он пройдет 28 мая.

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