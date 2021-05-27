Жительницу Никеля будут судить за нападение на полицейского с кулаками

Никельчанка напала на полицейского с кулаками и может получить реальный срок. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

35-летнюю жительницу Никеля будут судить за нападение на полицейского. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, в отношении северянки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), а также по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти в связи с исполнением должностных обязанностей).

21 февраля компания друзей была на домашних посиделках, но вела себя так шумно, что недовольные соседи вызвали полицию. Когда страж порядка пришел в квартиру, где слишком бурно веселились и стал разбираться с происходящем, одна из женщин бросилась на него с кулаками. Ей не понравилось, что кто-то пытается понизить градус вечеринки. Несколько раз никельчанка ударила полицейского по голове и телу.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

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