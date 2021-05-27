Для борющейся с онкологией красавицы из Африканды нашли потенциального донора костного мозга

Мария Федорова проходит уже четвертый курс химиотерапии. Фото: vk.com/maria.fed_help

В прошлом году Мария Федорова из Африканды узнала о страшном диагнозе - рак крови. В тот момент девушка находилась на учебе в Чехии. Возвращение на родину для лечения было непростым.

Но все-таки в этом году она смогла встретиться с родными и продолжить уже здесь бороться с онкологией. Северяне помогли собрать почти 3 миллиона рублей для лечения. Сейчас Мария проходит в Москве уже четвертый курс химиотерапии. И достойно справляется с этим непростым этапом.

- Другая хорошая новость - для Маши нашлись потенциальные доноры в российском регистре. Трансплантация планируется в НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М.Горбачевой. Все полученные деньги пойдут на дальнейшее лечение, медицинские препараты, лекарства, обследования и дальнейшие расходы связанные с донорством и трансплантацией, - сообщили родные девушки.

Узнать о том, как можно поддержать Марию, можно в ее группе поддержки в "ВКонтакте".

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