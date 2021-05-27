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Общество27 мая 2021 8:51

Максим Пухов просит Мурманск не выходить из Совета муниципальных образований Мурманской области

Вопрос о таком шаге рассмотрят на горсовете Мурманска
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Совет депутатов Мурманска рассмотрит выход Мурманска из Совета муниципальных образований Мурманской области.

Совет депутатов Мурманска рассмотрит выход Мурманска из Совета муниципальных образований Мурманской области.

27 мая состоится 25-е заседание Совета депутатов Мурманска. В повестке семь вопросов, но нет того, который активно обсуждают в коридорах власти: горсовет планирует рассмотреть вопрос о выходе Мурманска из состава Ассоциации "Совет муниципальных образований Мурманской области".

Председатель правления Ассоциации - глава Полярных Зорь Максим Пухов написал открытое письмо, в котором называет это решение ошибочным.

- Мы - единый голос муниципалитетов. Если из нашего общего "хора" уходит один - нас хуже слышно, это плохо для всех. Недопустимо ставить под удар все эти возможности, планы. Сама постановка вопроса вызывает у меня недоумение и тревогу. В областной столице живет половина населения Заполярья. Никаких объективных, разумных стремлений выйти нет и быть не может! А руководствоваться эмоциями в таких вопросах нельзя. Убежден, мурманчане такое решение не одобрят, - сообщил Михаил Пухов.

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