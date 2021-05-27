В Кандалакше мужчина ударил ножом человека из-за ошибочно набранного номера квартиры

Мужчина оставлен в городе под подписку о невыезде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кандалакше ошибка набора вызова квартиры по домофону обернулась больничной койкой.

На улице Спекова мужчина 1978 года рождения ошибся с вызовом квартиры. Раздраженный жилец не поленился выйти на улицу и начал избивать мужчину палкой, а потом ударил его в живот ножом. Пострадавший смог добраться до своей квартиры и вызвать скорую помощь.

- Спустя непродолжительное время сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. 43-летний мужчина в содеянном признался и рассказал, что ссора произошла в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Вред квалифицирован медиками как тяжкий, уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Максимальный срок наказания - лишение свободы до 10 лет. Мужчина оставлен в городе под подписку о невыезде.

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