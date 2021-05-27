Андрей Сысоев выступит перед горсоветом с докладом об итогах работы за 2020 год

Андрей Сысоев расскажет об итогах работы за 2020 год. Фото: администрация Мурманска

На 27 мая запланировано 25-е заседание Совета депутатов Мурманска.

В повестке - семь вопросов, а начать работу депутаты намерены с заслушивания отчета главы Мурманска Андрея Сысоева об итогах работы за 2020 год.

Также парламентарии рассмотрят перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности города Мурманска в собственность Мурманской области на безвозмездной основе, ряд социальных и земельных вопросов.

Напомним: на 18 июня намечен аналогичный отчет губернатора Андрея Чибиса перед депутатами Мурманской областной Думы.

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