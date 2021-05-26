Участники налета на "Мяту" в Мурманске услышали приговор

Устроившие погром в "Мяте" услышали приговор. Фото: Октябрьский суд

26 мая в Октябрьском районном суде Мурманска вынесли приговор участникам налета на лаундж-бар "Мята", который случился в декабре 2018 года.

Напомним: тогда несколько молодчиков ворвались в помещение с битами и даже катаной для того, чтобы проучить молодых охранников. Один из работников кафе обиделся, что его отстранили от работы.

За плечами у подсудимых было также незаконное хранение боеприпасов, вымогательства и хищение имущества.

- Органом предварительного следствия обвинение в совершении организации хулиганства в кафе «Мята» было предъявлено 4 лицам, в совершении хулиганства – 6. Однако, на момент фактического начала судебного разбирательства 2 исполнителей хулиганских действий, непосредственно применявших в момент совершения преступления в кафе «Мята» предметы, похожие на бейсбольную биту и японский меч, скончались. Одним из ключевых доказательств, на основании которого судом были сделаны выводы о причастности подсудимых к совершению хулиганских действий в кафе «Мята», являлись телефонные переговоры, содержание которых позволило определить руководящую роль организаторов совершённого преступления, - сообщили в пресс-службе Октябрьского суда.

Организаторы погрома получили от 3,8 до 4 лет лишения свободы, остальные - от 2,6 до 3,6 лет. Одному из нарушителей повезло больше всего, он получил условный срок. Приговор еще не вступил в законную силу.

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