Пригласившим на работу коллег медработникам в Мурманской области выдают премию

В Мурманской области борются с нехваткой специалистов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

То, что в Мурманской области есть дефицит медицинских кадров, не секрет. Не хватает как узких специалистов, так и остальных.

С проблемой борются разными способами, например, действуют программы "Арктический доктор" и "Земский доктор". Также в ряде медицинских учреждений есть нетривиальная практика.

- Действует пилотный проект по привлечению медработников. Тот, кто приведет коллегу или не только из частного бизнеса или салона красоты на работу, получает премию, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Он отметил, что проблема перехода медработников после получения профильного образования в частную сферу, остро строит в нашем регионе. Многие студентам проще уйти в салон красоты. чем трудиться в больнице.

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