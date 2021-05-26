Дизайн-код для Мурманска утвердят до конца года

Перед утверждением дизайн-код вынесут на общественное обсуждение. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В конце апреля в Мурманск приехал дизайнер Артемий Лебедев со своей командой. По заказу правительства Мурманской области он разработает дизайн-код двух улиц: Капитана Егорова и Самойловой.

Но при этом практику единой концепции в оформлении хотят распространить на весь город.

- Дизайн-код для Мурманска будет утвержден к концу года. Его закрепят юридически, чтобы у нас был красивый, уютный город, - отметил губернатор Андрей Чибис.

Перед утверждением дизайн-код вынесут на общественное обсуждение.

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