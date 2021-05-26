В Мончегорске ищут уехавшего в Санкт-Петербург 21-летнего парня с тату на запястье

Северянин уехал 5 апреля. Фото: vk.com/severspas51

В Мончегорске ищут пропавшего 21-летнего Никиту Терентьева, который утратил родственные связи. 5 апреля этого года молодой человек уехал в Санкт-Петербург, и его местонахождение до сих пор не известно.

Приметы: рост 168 сантиметров, волосы черные вьющиеся. Есть тату на запястье в виде браслета, а также шрам от аппендицита.

Был одет в болоньевую бело-красную куртку, болоньевые красные штаны и серые кроссовки.

Любую информацию о местонахождении северянина просят сообщать по телефонам: 02 или 102 (полиция) или обратиться в поисково-спасательный отряд "СеверСпас".

Напомним: в Мончегорске пропал 39-летний мужчина с татуировкой на шее. Альберта Муллаярова ищут с 14 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Завершены поиски двух сестер-подростков из Мурманска. Девочки пропали 21 мая (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru