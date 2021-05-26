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Общество26 мая 2021 17:45

Житель Мурманска продает "дьявольскую" купюру

Бумажные 10 рублей с интересным номером обойдутся в 66 666 рублей
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Купюру можно купить на одном из сайтов объявлений.

Купюру можно купить на одном из сайтов объявлений.

Для тех, кто любит особые шедевры живописи, продают рисунок на миллион, а для фанатов "адских" чисел в Мурманске на продажу выставили 10-рублевую бумажную купюру с "дьявольским" номером.

10 рублей с номером 0666666 продают за нескромную, но подобающую сумму - 66 666 рублей. Купюру б/у можно купить у Сергея Кузьменко на одном из сайтов объявлений. Кто знает, вдруг она удачу принесет? Главное, чтоб подделкой не оказалась.

Напомним: в Мурманске житель Ленинградской области продавал обычные монеты как раритетные. Мужчина выручил 14 тысяч рублей за 40 монет.

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