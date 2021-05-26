В районе Магнетитов мужчина обнаружил артиллерийский снаряд

Снаряд обследовали взрывотехники ОМОН.
Днем 25 мая в дежурную часть региональной Росгвардии сообщили о подозрительной находке в районе железнодорожной станции Магнетиты. Мужчина обнаружил там предмет, внешне похожий на мину, и обратился в правоохранительные органы.
- Прибывшие на место взрывотехники ОМОН обследовали подозрительную находку. Ей оказался 125-миллиметровый артиллерийский снаряд с разрушенным головным взрывателем, без взрывчатых веществ, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.
Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН передали находку полицейским для дальнейшего разбирательства. Вероятно, теперь ее уничтожат.
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