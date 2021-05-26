Для многодетных семей в Мурманской области хотят отменить транспортный налог

По словам губернатора, это поможет стимулировать рождаемость в регионе. Фото: Евгения ГУСЕВА

На расширенном заседании Совета по развитию малого и среднего бизнеса при правительстве Мурманской области предприниматели затронули тему транспортного налога.

Представители сферы грузовых перевозок спросили у главы региона, можно ли рассчитывать на субсидии в силу того, что расходы на такой вид предпринимательской деятельности очень большие, а также на отмену транспортного налога.

- Делать это мы не предполагаем. В нашем регионе отменен транспортный налог на электрокары, и мы планируем двигаться в этом направлении, чтобы у нас появлялось больше электротранспорта и станций для него. Также мы думаем над тем, чтобы отменить транспортный налог для многодетных семей, - сообщил Андрей Чибис.

По его словам, это поможет стимулировать рождаемость в регионе.

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