В Мурманской области поймали браконьера с крабом на 8 миллионов рублей

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: погрануправление ФСБ.

Пограничники поймали браконьера, который незаконно ловил камчатского краба в Баренцевом море на губе Большая Волоковая.

- Злоумышленника задержали в Коле, когда он перевозил добытые деликатесы в Москву. У гражданина РФ изъяли автомобиль "ГАЗ-3221", 93 брикета с очищенным мясом камчатского краба общим весом более 200 килограммов. Предварительный ущерб, причиненный морским биологическим ресурсам РФ, составил свыше 8 миллионов рублей, - сообщили в пограничном управлении ФСБ России по западному арктическому району.

В отношении мужчины планируют возбудить дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ. Проводится проверка, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов».

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