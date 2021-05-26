Число умерших от коронавируса в Мурманске на 26 мая 2021 года - 1205 человек

От коронавируса умерли еще два человека. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 26 мая 2021 года составило 1205 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от коронавируса умерли еще 2 человека.

Всего в Мурманской области коронавирус с марта 2020 года подхватили 51 137 человек, 41 новый случай выявили за последние сутки.

Лидером по числу заболевших остается Мурманск (+16, всего 25 447), следом идет Североморск (+6, всего 4719). Тройку замыкает Кандалакшский район (+3, всего 3484).

Выздоровели 48 103 человека, а на лечении с COVID-19 остаются 1829 пациентов.

Напомним: в Мурманске впервые прошла мобильная вакцинация от коронавируса. Прививку можно было сделать прямо в медицинском автомобиле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области от коронавируса привились 25% северян от запланированного числа. Защиту от COVID-19 получили 87 тысяч человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru