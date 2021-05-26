Житель Мурманска потерял при покупке суши 28 тысяч рублей

Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

32-летний мурманчанин остался без суши и денег из-за мошенников. Мужчина обратился в полицию и рассказал, что у него списали 28 тысяч рублей.

- Северянин рассказал, что набрал в браузере название известной компании, которая занимается производством и доставкой суши. Затем он перешел по первой ссылке, оформил заказ и для оплаты ввел на сайте данные своей банковской карты. После чего с карты были списаны все его сбережения - больше 28 тысяч рублей. Северянин понял, что стал жертвой кибермошенников, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В беседе со следователями мужчина пояснил, что знал о подобных способах обмана из СМИ, но не придал этому значения.

По данному факту возбудили и расследуют уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ "Кража с банковского счета". Полицейские выяснили, что мурманчанин воспользовался поддельным сайтом, который визуально схож с интернет-страницей добросовестного производителя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница Мурманска оформила кредит для злоумышленника и перевела деньги в США. Мошенники запугали женщину утечкой базы данных банка (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru