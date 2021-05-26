В Мурманской области займутся проблемой незаконности фудтраков

Губернатор Андрей Чибис уточнил, что надо будет продумать не только законодательные моменты, но еще и чтобы фудтраки вписывались в дизайн-код городов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

26 мая в Мурманске состоялось расширенное заседание Совета по развитию малого и среднего бизнеса при правительстве Мурманской области. На нем предприниматели смогли задать волнующие их вопросы.

Так, одним из победителей конкурса губернаторских стартапов стал проект фудтрака. Многие бизнесмены хотели бы работать в таком формате, но сталкиваются с разными трудностями, в том числе с законностью размещения таких точек.

- Мы знаем о такой проблеме. Я состою в специальном чате в Telegram, где общаются владельцы фудтраков со всей страны, в других регионах есть такие же трудности, в том числе с законодательством. Мы думаем над упрощением работы мобильных объектов ресторанного бизнеса, но в федеральном законодательстве есть пробелы. Поставить фудтрак возможно, но не легко. Но мы можем сделать определенные шаги на региональном м муниципальном уровнях. Это не проблема, а вызов, - сообщил на встрече глава администрации Мурманска Евгений Никора.

Губернатор Андрей Чибис уточнил, что надо будет продумать не только законодательные моменты, но еще и чтобы фудтраки вписывались в дизайн-код городов.

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