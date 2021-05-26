Минздрав Мурманской области будет сотрудничать с Национальным медцентром детской травматологии и ортопедии

Врачи смогут обмениваться опытом, а северянам будет доступна медицинская помощь на базе центра. Фото: правительство МО

Министерство здравоохранения Мурманской области подписало соглашение о сотрудничестве с Национальным медицинским исследовательским центром детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера. Взаимодействие будет направлено на повышение доступности специализированной, в том числе высокотехнологичной медпомощи.

- Благодаря соглашению медработники региональных учреждений здравоохранения смогут проходить обучение по профилям "травматология и ортопедия", "хирургия", "нейрохирургия" и "челюстно-лицевая хирургия". Врачи будут обмениваться опытом в области диагностики, лечения и медицинской реабилитации, - сообщили в региональном минздраве.

Также сотрудники Национального медицинского исследовательского центра будут приезжать в медицинские организации Заполярья для оказания консультативно-диагностической помощи жителям региона. А еще северянам будет доступна медицинская помощь на базе центра.

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