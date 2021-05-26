В Мурманске женщина украла гравий для ремонта дорог ради обустройства личной парковки

Женщина укладывала гравий на парковку и явно не думала, что ее снимают. Фото: vk.com/mur51mansk

В Мурманске водитель решила обустроить парковку для своей "ласточки" без затрат. В паблике "Мурманск. Наш теплый север" очевидцы выложили видео, на котором видно, как женщина носит гравий, привезенный для ремонта придомовых территорий к месту, где стоит ее авто. Инцидент случился на улице Крупской.

- Кто-то хитрый решил, что муниципальный гравий - отличная отсыпка для личного парковочного места. Товарищи дорожники, может, обратно все вернуть попросите? Ну, и вообще, ценный кадр пропадает - берите в дорожные рабочие. Вон как аккуратно все ровняет! - с иронией отметили в паблике.

И то ли кто-то из очевидцев сразу позвонил по "02", то ли сам пост в сети сработал, но чуть позже на место происшествия выехала полиция, которая будет разбираться с находчивой дамой.

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