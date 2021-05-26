В 2021 году в Мурманской области снизилось количество ДТП и число погибших в авариях северян

Один из важных факторов, за счет которого можно сократить число происшествий, это улучшение качества дорожного покрытия и содержания дорог, особенно зимой. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске состоялось заседание областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. На нем прозвучали радующие показатели.

- В конце прошлого года был утвержден план по обеспечению безопасности дорожного движения. Если смотреть показатели за первые 4 месяцев текущего года, мы видим сокращение ДТП почти на 10%, а, главное, что число погибших на дорогах сократилось на 38,2%, – отметил на заседании губернатор Андрей Чибис.

Снизилось на 40% число аварий с участием детей, а также с 7,3% до 5,4% число ДТП, в которых северяне получали тяжелые травмы.

Один из важных факторов, за счет которого можно сократить число происшествий, это улучшение качества дорожного покрытия и содержания дорог, особенно зимой. Так, чтобы составить план для летней ремонтной кампании, участки обследовали при помощи специальной передвижной лаборатории.

- 2020 год был для нас не самый простой в части ДТП. Мы сделали конкретные выводы и включили в Комплексный план более 60 мероприятий. Речь в том числе идет о своевременном восстановлении и нанесении дорожной разметки, ремонте покрытия, установке знаков при проведении ремонтных работ. Главная задача – завершить работы и сдать объекты до 1 сентября, когда северяне начинают возвращаться из отпусков, – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артем Гришин.

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