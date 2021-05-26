В Мурманске спасли провалившихся в электрощиток котят

Для котят ищут другую кормящую кошку или специальную смесь. Фото: Инга Снежная / vk.com/id213571926

Зооволонтеры Мурманска поучаствовали в непростой спасательной операции. 24 мая к представителям группы "Альянс Защитников Животных — Мурманск" обратилась дворник, которая убиралась у одного из домов на улице Копытова. Она услышала из подвала писк котят, но достать малышей было очень непросто.

Оказалось, что они провалились в электрощиток и в ловушке провели почти два дня.

- Электрика вызывали, открывали, но никого не нашли. Но жалобный писк постоянно раздавался и становился слабее. Были брошены посты в зоогруппы о помощи, на помощь откликнулась Олеся, мы с ней облазили подвал и пришли к выводу, что котята все-таки в щитке. Рабочий день закончился, и ЖЭУ помочь не поспешило. Вызвали МЧС и аварийку. Троих достали сразу, а двое провалились глубоко, и все сомневались, что можно достать эти два маленьких комочка, которые жалобно попискивали. Весь подъезд переживал за малюток: приносили проволоку, трубки, все, что могло бы помочь вытащить бедолажек, - сообщили волонтеры.

Чудом котят вытащили. Но на этом спасательная операция не закончилась. Малышей забрала куратор, их попытались подложить кормящей кошке, но та их не приняла. Поэтому для них ищут другую кормящую кошку или специальную смесь. А также термопростыни.

Все, кто может помочь, могут позвонить по телефону 8902-135-00-10 (Олеся).

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