В Мурманской области вынесли приговор двум беженцам из Сенегала

Суд признал горе-путешественников виновными в совершении преступления. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В декабре 2020 года пограничники поймали в Печенгском районе двух жителей Сенегала. Те за поисками лучшей жизни собрались в Норвегию и незаконно пытались пересечь госграницу в районе Никеля. А чтобы скрыть данные о себе, они уничтожили паспорта и миграционные карты. В итоге беженцев все равно задержали сотрудники ФСБ.

- В отношении двух африканцев было возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 30, части 3 статьи 322 УК РФ "Покушение на незаконное пересечение Государственной границы РФ группой лиц по предварительному сговору", - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Суд признал горе-путешественников виновными в совершении преступления, и назначил им наказание в виде лишения свободы на 9 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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