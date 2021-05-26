Мурманск
Еще
Радио
Мурманск
Еще
Радио
Мурманск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 мая 2021 10:56

В Минэнерго обсудили газификацию Мурманской области, которая поможет северянам на 20% меньше платить за ЖКУ

Глава региона и министр энергетики России Николай Шульгинов провели рабочую встречу
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Газификация Мурманской области позволит сократить суммы, которые северяне тратят на оплату ЖКУ.

Газификация Мурманской области позволит сократить суммы, которые северяне тратят на оплату ЖКУ.

Фото: Олег ЗОЛОТО

На этой неделе губернатор Мурманской области Андрей Чибис работает в Москве. С министром строительства он обсудил инфраструктурные кредиты, c вице-премьером Викторией Абрамченко - интересы рыбаков. Также состоялась рабочая встреча с министром энергетики России Николай Шульгинов.

На ней речь зашла о больном для нашего региона вопросе - газификации. Он не может сдвинуться с мертвой точки уже несколько десятилетий. Однако в последнее время им заинтересовались крупные компании, которые реализуют свои проекты. До 15 июня должны появиться расчеты.

- Газификация – важнейший для Мурманской области вопрос. Мы ежегодно колоссальные средства, по сути, отправляем в нефтяную трубу, чтобы компенсировать межтарифную разницу. Этот проект важен как с точки зрения промышленного роста, так и сокращения издержек потребителей, - сообщил губернатор.

Министру он представил несколько финансовых моделей перехода на газ. Газификация Мурманской области позволит сократить суммы, которые северяне тратят на оплату ЖКУ. По предварительным данным, почти на 20%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Полярном убитого женой мужчину нашли по неприятному запаху. 28-летняя женщина устала терпеть постоянные побои 46-летнего мужа и 62 раза ударила его ножом (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru