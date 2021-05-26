В Минэнерго обсудили газификацию Мурманской области, которая поможет северянам на 20% меньше платить за ЖКУ

Газификация Мурманской области позволит сократить суммы, которые северяне тратят на оплату ЖКУ. Фото: Олег ЗОЛОТО

На этой неделе губернатор Мурманской области Андрей Чибис работает в Москве. С министром строительства он обсудил инфраструктурные кредиты, c вице-премьером Викторией Абрамченко - интересы рыбаков. Также состоялась рабочая встреча с министром энергетики России Николай Шульгинов.

На ней речь зашла о больном для нашего региона вопросе - газификации. Он не может сдвинуться с мертвой точки уже несколько десятилетий. Однако в последнее время им заинтересовались крупные компании, которые реализуют свои проекты. До 15 июня должны появиться расчеты.

- Газификация – важнейший для Мурманской области вопрос. Мы ежегодно колоссальные средства, по сути, отправляем в нефтяную трубу, чтобы компенсировать межтарифную разницу. Этот проект важен как с точки зрения промышленного роста, так и сокращения издержек потребителей, - сообщил губернатор.

Министру он представил несколько финансовых моделей перехода на газ. Газификация Мурманской области позволит сократить суммы, которые северяне тратят на оплату ЖКУ. По предварительным данным, почти на 20%.

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