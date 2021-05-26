Мурманская область может взять инфраструктурные кредиты

Также в Минстрое обсудили федеральное софинансирование модернизации областной клинической больницы им. П.А. Баяндина Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманская область может включиться в программу федеральных инфраструктурных кредитов. Детали обсудили глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- Средства в рамках этого инструмента предоставлются под полным контролем Федерального казначейства и только под конкретные проекты, прошедшие детальную экспертизу на федеральном уровне. В числе проектов, предложенных Мурманской областью для вложения средств федеральных кредитов, – комплексная модернизация систем теплоснабжения АО «МЭС» и инфраструктуры «Мурманскводоканала», реновация Больничного городка и создание культурно-делового центра «Новый Мурманск» в столице Заполярья, реконструкция автоподъезда к Териберке, развитие в регионе индивидуального жилищного строительства, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Также в Минстрое обсудили федеральное софинансирование модернизации областной клинической больницы им. П.А. Баяндина

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