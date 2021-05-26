В центре Мурманска 29 мая из-за праздника запретят парковку

29 мая в центре Мурманска запретят проезд и парковку. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

29 мая в Мурманске пройдет концерт в честь Дня Мурманской области, также отметят "Последний звонок", который отменили 22 мая из-за непогоды.

Из-за этого северян ждут традиционные ограничения движения. Как сообщили в администрации Мурманска, парковаться нельзя будет с 00.00 о 22.00 на площади перед "Меридианом"; на ул. Воровского от пр. Ленина до ул. Коминтерна; на площади Спорта; на ул. Ленинградская, от ул. Профсоюзов до дома № 5 по ул. Коминтерна.

Также нельзя будет проехать с 10.00 до 22.00 по площади перед "Меридианом", по ул. Воровского, от просп. Ленина до ул. Коминтерна, по площади Спорта и по ул. Ленинградской от ул. Профсоюзов до дома № 5 по ул. Коминтерна.

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