В Мурманске холодная весна поставила под угрозу жизнь птенцов дрозда

Если получится - кого-то выпустят, а самых слабых будут пристраивать в добрые руки. Фото: Наталья Раевская

Жители Мурманска обнаружили птенцов дрозда. Затяжной холод в этом году привел к печальным последствиям: еды для них толком нет, птенцы очень слабые и даже не кричат.

Волонтеры Екатерина Раевская и Анастасия Тимофеева, которые известны в Мурманске тем, что спасают диких птиц, всеми силами стараются их выходить.

- После снега с ветром посыпались, - с грустной иронией рассказывает Екатерина Раевская.

Если получится - кого-то выпустят, а самых слабых будут пристраивать в добрые руки. Дрозды - постоянные гости нашего города. Они ежегодно гнездятся в парке на остановке " Улица Чумбарова-Лучинского", на Театральном бульваре и много где еще.

Вот уже несколько десятилетий, как они переселились в города и создали в парках и скверах устойчивые популяции. Если рябиновый урожай позволяет, они даже остаются на зимовку.

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