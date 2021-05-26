В Мурманске холодная весна поставила под угрозу жизнь птенцов дрозда

Если получится - кого-то выпустят, а самых слабых будут пристраивать в добрые руки. Фото: Наталья Раевская
Жители Мурманска обнаружили птенцов дрозда. Затяжной холод в этом году привел к печальным последствиям: еды для них толком нет, птенцы очень слабые и даже не кричат.
Волонтеры Екатерина Раевская и Анастасия Тимофеева, которые известны в Мурманске тем, что спасают диких птиц, всеми силами стараются их выходить.
- После снега с ветром посыпались, - с грустной иронией рассказывает Екатерина Раевская.
Если получится - кого-то выпустят, а самых слабых будут пристраивать в добрые руки. Дрозды - постоянные гости нашего города. Они ежегодно гнездятся в парке на остановке " Улица Чумбарова-Лучинского", на Театральном бульваре и много где еще.
Вот уже несколько десятилетий, как они переселились в города и создали в парках и скверах устойчивые популяции. Если рябиновый урожай позволяет, они даже остаются на зимовку.
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