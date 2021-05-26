30 мая в Кировске на лыжах будут кататься в шортах

На мероприятие приглашаются все желающие: любители, спортсмены, дети. Фото: Максим КИСЕЛЕВ

В Кировске не только самый первый снег, но и самый последний. Именно об этом хочет напомнить своим флешмобом СОК "Горняк".

30 мая в 10.00 все желающие могут покататься на стадионе "Тирвас" на беговых лыжах, причем кто во что горазд: в шортах, костюмах, купальниках. Главное - не переоценить себя и погоду.

- Мы проводим это мероприятие каждый год. Нам важно напомнить лыжным федерациям, клубам и просто любителям, что самый первый снег ложится в Кировске и самый последний тоже. Это позволит составлять календарь тренировок спортсменов так, чтобы, как минимум, на первую вкатку и последнюю, они могли приезжать именно к нам, - рассказал редакции "КП" Антон Трушенко, директор СОК "Горняк".

На мероприятие приглашаются все желающие: любители, спортсмены, дети. Планируется участие занимающихся в спортивной школе на отделении лыж. Организаторы будут рады и гостям города, уже известно, что приедут участники из Оленегорска.

- В этот день будет работать бесплатный прокат лыж на стадионе, - рассказал Антон Трушенко, - а еще очень хороший фотограф. Наша задача сделать как можно больше фото-контента, чтобы рассказать о Кировске всей России.

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