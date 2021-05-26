Жительница Мурманска оформила кредит для злоумышленника и перевела деньги в США

Северянка перевела миллион мошенникам в США. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мурманчанке поступил звонок от якобы сотрудника безопасности банка. По телефону мужчина сообщил, что произошла утечка базы данных клиентов, и на имя женщины пытаются оформить кредит.

Дальше он предложил такой порядок действий, который должен был бы насторожить уже наученных мурманчан. Но, к сожалению, женщина поверила звонившему. Он предложил дооформить кредит, получить деньги, снять их и перевести на застрахованные счета. Женщина выполнила все действия, и перевела более 1 миллиона рублей. как в последствии оказалось, в банки США.

- С заявлением в полицию она обратилась после того, как ей пришло смс-сообщение о списании денежных средств при погашении кредита, - сообщила пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

По заявлению женщины возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Мошенникам грозит до 10 лет лишения свободы. Однако вопрос в только том, удастся ли их установить и будет ли женщина дальше выплачивать взятый для других людей кредит.

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