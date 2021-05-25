Погода на 26 мая 2021 года в Мурманске: до +10 градусов, небольшой дождь

В Мурманске жары пока что не ожидается. Фото: Олег ФИЛОНОК

Погода в Мурманской области пока что не дарует жарких деньков, однако какое-никакое потепление все же нас ждет.

- 26 мая Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле повышенного атмосферного давления и в холодной воздушной массе. В регионе будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки, ветер северный слабый. Температура воздуха ночью от +1 до -4, днем +5+10 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

А днем 27 мая ожидается влияние циклона, смещающегося по Баренцеву морю: ветер повернет к юго-западному направлению, воздух прогреется до +8+13 градусов.

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