Итальянцы о еде из Мурманска: "Это гениально!"

Итальянцы оценили вяленный ерш из Мурманска. Фото: скриншот видео

В сети появился очередной выпуск "Итальянцы пробуют" на YouTube-канале Итальянцы by Kuzno Production. В этот раз жителям жаркой страны пришла посылки от жительницы Мурманска Екатерины. Внутри было все то, чем может удивить северная кухня.

Итальянцам дали попробовать сушеную оленину, вяленого ерша и наше заполярное пиво. Если к рыбе они отнеслись неоднозначно - по вкусу она пришлась не всем, то "суп лопарского охотника" из сливок, грибов и лосося с водкой оценили все участники.

- Взрыв вкусов! - удивились итальянцы.

К языкам трески они отнеслись сначала осторожно из-за внешнего вида и запаха, но потом все-таки распробовали.

Но больше всего их удивили чипсы из ягеля: ягель обжарили во фритюре и посолили.

- Вы просто гении! Вы подумали: "Мхом все обошлось, давайте засушим его?" - посмеялись участники выпуска. - Спасибо за чудесный опыт. С радостью бы посетили Русский Север, сходили на рыбалку и охоты.

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