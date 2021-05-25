28 мая из Мурманска отправится первый после 7-летнего перерыва поезд до Симферополя

Курсировать поезд будет каждые 9 дней. Фото: Алексей БУЛАТОВ

28 мая из Мурманска отправится первый за последние 7 лет поезд "Таврия", следующий до Симферополя. Отчалит состав из столицы Заполярья в 19.10 и прибудет в Симферополь 1 июня в 15.40. Курсировать поезд будет каждые 9 дней.

- Маршрут поезда пролегает через крупные города: Кандалакша, Обозерск, Вологда, Данилов, Ярославль, Иваново, Ковров, Дзержинск, Арзамас, Пенза, Ртищево, Поворино и Ростов-на-Дону. По Крымскому мосту поезд проследует в светлое время суток. Протяженность маршрута составит 4 540 километров, - сообщили в пресс-службе компании-переводчика "Гранд Сервис Экспресс".

В составе поезда 9 плацкартных и 4 купейных вагона. У каждого места есть личное освещение, которое настраивается индивидуально, а также розетки и USB-разъемы для подзарядки телефонов. В автоматическом режиме работает климат-контроль. В вагонах есть вагон-ресторан, биотуалеты.

Купить билеты можно за 90 суток до отъезда. Стоимость в плацкартных вагонах начинается от 5,4 тысячи рублей, в купейных - от 12 тысяч рублей.

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