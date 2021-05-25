От Петербурга до Сент-Китс: Tele2 изучила, куда ездили абоненты из Мурманска на майские праздники

Количество уроженцев Мурманска, приехавших в Сочи, выросло почти в 3 раза, по сравнению с прошлым годом. Фото: Пресс-служба Tele2

Tele2 определила наиболее популярные места отдыха своих мурманских абонентов во время майских каникул. Среди самых посещаемых российских городов оказались Санкт-

Петербург, Краснодар и республика Адыгея, а также Вологда.

С 1 по 10 мая самым популярным туристическим городом среди абонентов Tele2 из Мурманска стал Санкт-Петербург. Северную столицу посетило на 46% больше мурманчан, чем в аналогичный период прошлого года. Также центром притяжения для клиентов оператора стали Краснодар и Адыгея – здесь рост числа мурманских абонентов составил 73% год к году. Топ-3 городов замыкает Вологда, в которой побывало на 79% больше клиентов, чем в прошлом году.

Количество уроженцев Мурманска, приехавших в Сочи, выросло почти в 3 раза, по сравнению с прошлым годом. Популярностью среди абонентов Tele2 в майские праздники пользовались и такие города, как Петрозаводск, Псков, Великий Новгород, Воронеж и Москва.

Несмотря на ограничения в перемещениях между странами, связанные с пандемией, абоненты Tele2 из Мурманска во время майских каникул выбрали для поездок 57 государств и территорий. Больше всего клиентов оператор зарегистрировал в Белоруссии, Финляндии, Дании, Норвегии и Германии. Удалось абонентам Tele2 добраться и до таких экзотических мест, как остров Джерси, Марокко, Шри-Ланка, Перу, Сент-Китс и Невис.

В целом абоненты Tele2 по стране в поездках меньше всего мобильного интернета потребляли в первый день майских праздников – очевидно, это связано с началом путешествий и дорогой.

Оживление интернет-активности выпадает на 4 мая – это позволяет сделать вывод о том, что значительная часть абонентов Tele2 провела его в режиме удаленной работы на месте отдыха.

Самым активным днем майских каникул для абонентов в роуминге стал предпраздничный день 8 мая.

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