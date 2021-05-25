Число умерших от коронавируса в Мурманске на 25 мая 2021 года - 1203 человека

Коронавирус унес жизни еще двух человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 23 мая 2021 года - 1203 человека. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от коронавируса умерли еще 2 человека. Напомним: днем ранее в Заполярье обошлось без ковидных смертей.

Всего в Мурманской области коронавирус с марта 2020 года подхватили 51 096 человек, 38 новых случаев выявили за последние сутки.

Лидером по числу заболевших остается Мурманск (+12, всего 25 431), следом идет Североморск (+4, всего 4713). Тройку замыкает Кандалакшский район (+4, всего 3481).

Выздоровели 48 070 человек, а на лечении с COVID-19 остаются 1823 пациента.

Напомним: в Мурманской области от коронавируса привились 25% северян от запланированного числа. Защиту от COVID-19 получили 87 тысяч человек.

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