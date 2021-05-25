В Мурманске чайки свили гнезда на ледоколе "Ленин"

Птенцы должны вылупиться в июне. Фото: Анна Шейко

Мурманские чайки подыскали себе отличное место для гнездования. Для своего будущего потомства они выбрали не какую-нибудь крышу здания,а сам ледокол "Ленин".

- Заякорились. Ледокол "Ленин" - это теперь не только музей, но и надежный дом для чаек. Жизнь продолжается, скоро будут птенцы, - отметила мурманчанка Анна Шейко, поделившись фотографиями с птицами, важно высиживающими яйца.

Птички хорошо устроились - тут для них Кольский залив под боком, где можно рыбу поймать, а якорная ниша, где они разместились, защищает от ветра и осадков. Маленькие чайки должны появиться на свет уже в июне.

Напомним: рыбак из Мурманска бился с чайкой за свой улов. Птица изо всех сил пыталась снять рыбу с крючка.

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