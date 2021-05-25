70-летнего пенсионера из Верхнетуломского поймали пьяным за рулем авто

Пенсионера отстранили от управления авто. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ночью в поселке Верхнетуломский на улице Падунская внимание сотрудников ДПС привлек автомобиль Lada. И неспроста. Остановив машину и пообщавшись с ее 70-летним водителем, полицейские заподозрили, что мужчина пьян.

- Медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения показало положительный результат. Также полицейские выяснили, что местный житель уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Пенсионера отстранили от управления авто, а Lada отправили на штрафстоянку.

В этот раз нарушителю грозит более строгое наказание, так как в его действиях усматриваются признаки преступления по статье 264.1 УК РФ "Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию". Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы.

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