В Мурманской области хотят запретить иностранцам баллотироваться на выборы

Законопроект рассмотрят в первом чтении. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области будут выбирать новый состав регионального парламента. Перед началом процесса депутатам надо внести изменение в региональное законодательство о выборах и референдумах.

- В частности, проектом закона предусматривается, что иностранные граждане и лица без гражданства, иностранные организации, международные организации и международные общественные движения, некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, а также в иных формах участвовать в избирательных кампаниях, кампаниях референдума, - сообщили в пресс-службе областной Думы.

Законопроект рассмотрят в первом чтении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Виктория Абрамченко поддержала инициативу Мурманской области о защите интересов рыбаков. Любителям хотят разрешить продавать улов, а профессионалам - обрабатывать его в море (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru