В Мурманске прошли учения по тушению пожара на объектах хранения нефти

Все поставленные цели успешно достигнуты. Фото: ГУ МЧС России по Мурманской области

24 мая прошли показные учения по отработке тушения пожара на объектах хранения нефти и нефтепродуктов. Их базой стал нефтеперегрузочный терминал ООО "Первый Мурманский терминал".

Фото: ГУ МЧС России по Мурманской области

Пожарные расчеты отрабатывали слаженность взаимодействия как между собой, так и со службами жизнеобеспечения, степень готовности всех сил к такой ситуации.

Фото: ГУ МЧС России по Мурманской области

- Согласно легенде, взрыв произошел в резервуаре, после чего стал гореть мазут. В ликвидации условного пожара принимали участие пожарные расчеты Мурманского пожарно-спасательного гарнизона. Координацию действий сил и средств осуществляла служба пожаротушения Главного управления, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Фото: ГУ МЧС России по Мурманской области

Все поставленные цели успешно достигнуты.

Фото: ГУ МЧС России по Мурманской области

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