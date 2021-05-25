У жительницы Мурманска арестовали автомобиль из-за 281 нарушения ПДД

Теперь у должницы есть 10 дней на оплату штрафов.

Мурманчанка не спешила оплачивать накатанные на своем автомобиле штрафы, а их скопилось не мало. Женщина 281 раз нарушила правила дорожного движения, что вылилось в полмиллиона рублей долгов.

- Водитель превышала допустимую скорость, ездила, не пристегиваясь ремнем безопасности, и мер для погашения штрафов не предпринимала. Тем самым все то время, пока она копила штрафы, подвергала себя и других участников дорожного движения опасности, - отметили в пресс-службе УФССП по Мурманской области.

Приставы установили, что женщине принадлежит автомобиль Datsun. При розыске машину обнаружили на автостоянке в одном из районов Мурманска и тут же арестовали.

Транспорт отправили на ответственное хранение специализированной организации. Теперь у должницы есть 10 дней на оплату штрафов, иначе ее "ласточку" продадут с торгов в счет погашения долгов. Кроме того, северянке придется заплатить еще и исполнительский сбор.

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