На Дне химика в Апатитах выступит A'Studio

29 мая в Апатитах состоится большой праздник ко Дню Химика. Фото: astudio.ru

29 мая в Апатитах состоится большой праздник ко Дню Химика. Откроется он в 10.00 велопарадом, а продолжится целым рядом мероприятий.

Так, северян ждут перфоманс "Театр Пэжо", спектакль "Нашествие енотов" театра "Солу", спектакль "Cosmo" от театра "Аспектр". Также выступит кавер-группа "Москва", трибьют-группа Depeche Mode, шоу из столицы "Зеркальные люди". Для детей пройдут интерактивные уроки химии, мастер-классы. На 16.30 запланировано выступление A'Studio.

Праздник откроется в 10.00 велопарадом, а продолжится целым рядом мероприятий.

Напомним: на праздновании Дня области в Мурманске, которое состоится тоже 29 числа, выступит IOWA.

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