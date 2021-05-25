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Общество25 мая 2021 12:10

Житель Мончегорска через суд пытался избежать курортного сбора

Северянин посчитал насчитанные 850 рублей не законными
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Житель Мончегорска отказался платить 850 рублей, которые ему насчитали за 17 дней отдыха в сентябре 2018 года в Пятигорске.

Житель Мончегорска отказался платить 850 рублей, которые ему насчитали за 17 дней отдыха в сентябре 2018 года в Пятигорске.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Курортный сбор не нравится многим отдыхающим на отечественных курортах. Власти объясняют его заботой о населенных пунктах, мол, деньги будут направлены на благоустройство, а сами отпускники жалеют денег.

Так, житель Мончегорска отказался платить 850 рублей, которые ему насчитали за 17 дней отдыха в сентябре 2018 года в Пятигорске. Как раз в этом году и ввели сбор. Северянин обратился в суд, чтобы доказать, что может не платить выставленную сумму.

- Статьей 7 Федерального закона от 29.07.2017 № 214-ФЗ установлены категории лиц, освобождаемые от уплаты курортного сбора. Поскольку житель Мончегорска не относится к лицам указанной категории, за время нахождения в санатории с него был взыскан курортный сбор в размере 850 рублей, - сообщили в Мончегорском городском суде.

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