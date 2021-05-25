Через границу Мурманской области с Норвегией не пропустили оленину и треску

Россияне шли через "зеленый коридор" с незадекларированными товарами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мурманская таможня сообщила о нарушениях, выявленных на российско-норвежской границе.

Через через пункт пропуска МАПП Борисоглебск не пропустили четырех жителей Санкт-Петербурга и Воркуты, которые шли через "зеленый коридор" с товарами, которые надо декларировать: свежемороженой олениной и треской. Продукты были упакованы в полиэтиленовые пакеты, а их общий вес составил 25,2 килограмма.

Напомним: такие продукты можно ввозить только через пункты пропуска с ветеринарным, фито-санитарным и санитарно-эпидемическим контролем.

- А мурманчанка, возвращавшаяся из Норвегии через МАПП Борисоглебск, ввозила в сопровождаемом багаже два зеленых растения в пластиковых горшках с грунтом. Женщина также проследовала по "зеленому" коридору, пассажирскую таможенную декларацию не подавала, о наличии продукции растительного происхождения в сопровождаемом багаже не заявляла, разрешительные документы на ввоз растений в грунте отсутствовали, - сообщили в таможне.

В отношении нарушителей возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 16.3 и части 1 статьи 16.2 КоАП РФ, продукция изъята. Все сообщили, что не знали тонкости российского законодательства.

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