17-летнего подростка из Мурманска ждет суд за несколько краж и грабеж

Подросток вину признал в полном объеме. Фото: Михаил ФРОЛОВ

17-летний мурманчанин предстанет перед судом. Он обвиняется в совершении сразу нескольких краж и грабежа.

По версии следствия, в мае прошлого года подросток проник в магазин на улице Свердлова, откуда попытался похитить хозяйственные товары и алкоголь. Кражу в итоге пресекли полицейские. Однако на неудачной попытке юноша не остановился.

В сентябре того же года несовершеннолетний стал свидетелем ссоры между двумя молодыми людьми. Пока те ругались, из кармана одного из них выпал мобильный телефон. Недолго думая, подросток поднял гаджет с земли и спрятал, после чего распорядился по своему усмотрению. Телефон стоил 10 тысяч рублей.

Кроме того, в ноябре и декабре 2020 года подросток похитил в магазинах Ленинского округа Мурманска товары на сумму более 15 тысяч рублей.

В отношении северянина возбудили уголовные дела по части 3 статьи 30, части 2 статьи 158 УК РФ, п. "б" и "в" части 2 статьи 158 УК РФ и части 2 статьи 161 УК РФ.

- Подросток вину признал в полном объеме, ущерб перед потерпевшими погашен в рамках расследования уголовного дела. Следствие собрало достаточную доказательственную базу, а потому уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Мурманской области.

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